Vacanza gratis: con la Settimana del Baratto è realtà

Dal 15 al 21 novembre è meglio tenersi liberi e prepararsi a una vacanza senza spendere 1 euro, grazie alla Settimana del Baratto. Sono molte anche le strutture ricettive romagnole che aderiscono all'undicesima edizione di questa speciale iniziativa.

Ma di che cosa si tratta, esattamente? La Settimana del Baratto è un’iniziativa che coinvolge direttamente i B&B italiani affiliati al portale bed-and-breakfast.it, che mettono a disposizione le loro strutture offrendo un soggiorno gratuito in cambio di beni e servizi. Un'iniziativa ormai consolidata che si svolge da ormai 11 anni durante la terza settimana del mese di novembre, ma che ha avuto uno stop a causa della pandemia nel 2020.

La pratica dello scambio, associata al piacere del viaggio e di alloggio in strutture familiari, tutte presenti sul sito dedicato all'iniziativa è ormai una soluzione assodata e di successo. In questo luogo virtuale domanda e offerta si incrociano, si contratta e infine ci si accorda: questo è cioè il punto d’incontro tra i viaggiatori e i gestori dei bed & breakfast. Viaggiatori si propongono per attività manuali, creative e didattiche, oppure offrono beni propri, in cambio di un pernottamento, mentre i gestori pubblicano i loro desideri, mettendo a disposizione gratuitamente la propria ospitalità.

Anche nella nostra regione sono varie le strutture ricettive che aderiscono all’iniziativa: basta verificarlo su www.settimanadelbaratto.it/it/baratto/emilia-romagna e poi confrontare le disponibilità con la “lista dei desideri” degli albergatori, incrociarla con le proprie capacità o possibilità e il gioco è fatto: vacanza in cambio di oggetti o servizi! Davvero stimolante e divertente, e senza spendere un euro!