Boom di click in pochi giorni: la promessa dell'hiphop "Solo" spopola con "Vertigini"

In una decina di giorni ha superato le 130mila visualizzazioni. Si chiama "Vertigini" il nuovo brano della promessa dell'hiphop forlivese classe 1998 Filippo Ravaioli in arte "Solo", prodotto da David Ice (Davide Melacca) e che ha all'attivo collaborazioni con i migliori rapper italiani tra cui Izi, Marracash, Noyz e Narcos. La direzione del videoclip, interamente ambientato a Milano, è stata affidata ad un giovane milanese estremamente talentuoso, Daniele Barrhout.

Prima di "Vertigini" Solo ha pubblicato con "IlGhost", altro talento dell'hiphop, "20 Cent", col video del singolo ambientato tra Piazza Saffi, San Domenico e Piazzale della Vittoria: su Youtube da circa cinque mesi ha già ottenuto oltre 293mila visualizzazioni. "Con Vertigini - spiega "Solo" - abbiamo deciso di puntare più in alto. Le conferme sono già arrivate, motivo per il quale speriamo che possa superare ulteriormente i risultati fino ad ora raggiunti per continuare a scalare le classifiche".