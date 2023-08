I giganti del liscio Zaclén, Secondo e Raoul Casadei raccontati con video originali a "Cara Forlì"

A Cara Forlì, per due giornate intere, il 2 e il 3 settembre, a cura di Oderso Rubini, arrivano filmati originali di Carlo Brighi in arte Zaclén, di Secondo Casadei e di Raoul Casadei proiettati dalle vetrine dello Iat di Forli per il pubblico della due giorni di omaggio ai giganti del liscio e per tutti i cittadini forlivesi.

"I tre giganti del liscio, Caro Brighi in arte Zaclén, Secondo e Raoul Casadei, sono stati capaci di trasformare in oltre centocinquant’anni i balli collettivi di origine mitteleuropea della borghesia (la polca ungherese, la mazurca polacca e, soprattutto, il valzer austriaco, praticati prevalentemente dai ceti abbienti all’interno dei palazzi cittadini e delle accoglienti dimore di campagna), in balli di coppia e rappresentano il filo conduttore di una regione, la Romagna, che ne caratterizza lo spirito e la cultura, dandole una identità, definendone una socialità che affonda le proprie radici anche nella ricerca di riscatto da parte delle classi subalterne. I 3 video, presentati durante il festival 2023, raccontano in piccola parte le loro gesta, in qualche modo mitologiche, per la forza e la semplicità che esprimono nel loro inseguirsi e nel loro intersecarsi, insegnando a intere generazioni il piacere del ballo e dello stare insieme”, dichiara Rubini, curatore delle proiezioni.

Un’occasione per vedere materiali unici in queste due giornate: appuntamento che coinvolgerà vecchie e nuove generazioni del folk di Romagna. Oltre ai docufilm durante la manifestazione forlivese sarà presentato anche un libro inedito di Mario Russomanno con fotografie provenienti dalle famiglie di Secondo Casadei e di Raoul Casadei e di Andrea Bonavita.