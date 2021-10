Una giovanissima forlivese di 11 anni nel video di Gino Paoli: "Da grande vorrebbe diventare una modella"

E' uscito ad inizio ottobre il videoclip di uno dei capolavori della canzone italiana,, in questa versione con i Funk Off, girato a luglio a Bellaria interpretato interamente da bambini. Ingredienti vincenti Riviera romagnola e protagonisti giovanissimi, tra cui anche una forlivese e un gatteese. Il video è ideato da Stefano Salvati, regista e produttore e direttore artistico del Festival internazionale del Videoclip “Imaginaction” che negli ultimi 2 anni si è svolto a Forlì, ma che ha fatto tappa anche a Cesena, e prodotto da Raffaella Tommasi, creatrice dello show.

Paoli appare all'inizio del video e i Funk Off mentre suonano in spiaggia e poi un finale con l'artista, i musicisti e Stefano Salvati che chiacchiera con Paoli. Per il resto i protagonisti sono i bambini.

Anche una giovanissima forlivese di 11 anni, Rosita Lomurno, ha partecipato come comparsa nel videoclip musicale “Sapore di Sale”, in una delle scene in spiaggia, seduta su un lettino insieme ad altri bambini (nella foto a destra). Racconta la madre Loredana Amorosa: “Nel video protagonisti e comparse sono solo bambini, infatti per mia figlia è stata una bellissima esperienza restare due giorni a registrare le scene insieme a tanti altri coetanei".

Poi Amorosa parla delle passioni della figlia: "Le piacerebbe fare altri lavori simili o comparse in film, vorrebbe anche diventare una modella, infatti ha la passione per i servizi fotografici e per le sfilate per negozi e le piace partecipare a concorsi di bellezza, un hobby che condivide con me”, conclude la madre.