Tutto il gusto del vin brulé in una ricetta da sperimentare a casa

Dolce, speziato e ben caldo, il vin brulé è una bevanda sempre molto gradita nei mesi invernali per combattere il freddo con un aroma gustoso. Diffusa un po' in tutta Europa, questa bevanda calda a base di vino (solitamente rosso) pare sia noto fin dall'antichità

Compagno ideale di caldarroste e dolci, il vin brulé si consuma solitamente passeggiando tra feste e mercatini invernali, ma se mancano le occasioni e non si può uscire, allora lo si può preparare anche a casa propria. Vediamo come.

La ricetta del vin brulé

Ingredienti

1 l Vino rosso,

100 g Zucchero,

Scorza d'arancia

Scorza di limone,

2 stecche di Cannella

Chiodi di garofano q.b.

Bacche di ginepro q.b.

1 Anice stellato

Noce moscata q.b.

Preparazione

Dopo aver lavato e ricavato la scorza dall’arancia e dal limone versate in una pentola capiente lo zucchero e tutte le spezie, mescolate con cura fino a quando non si saranno amalgamati bene, il tutto a fuoco ancora spento. Aggiungete anche la scorza degli agrumi, quindi accendete la fiamma e versate anche il vino rosso. Tenete sempre mescolato il liquido e portate a ebollizione. Quindi fate sobbollire a fiamma dolce per 5 minuti continuando a mescolare fino al completo scioglimento dello zucchero.

A questo punto avvicinate una fiamma alla superficie del vino (se non avete un cannello potete usare uno spiedino di legno), fate molta attenzione a non scottarvi. L’alcool contenuto nel vino prenderà fuoco e dovrete lasciarlo fiammeggiare fino al completo spegnimento. Una volta spentosi il fuoco filtrate il vin brûlé con un colino a maglie molto fitte e servite il vin brulè ancora caldo.