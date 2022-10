Da Forlì al Castel Savoia, decretato il vincitore del talent "King of Pizza". Premiato anche il forlivese, ideatore dello show

Si sono tenute nei giorni scorsi le Premiazioni finali del Talent “King of Pizza”, organizzato dal forlivese Dovilio Nardi con la Nazionale Italiana Pizzaioli, al castello della Regina Margherita di Savoia a Gressoney-Saint-Jean, residenza estiva della Regina Margherita, a cui è stata dedicata la storica Pizza nel 1889. Alla presenza delle istituzioni e di illustri personaggi dell’imprenditoria e della tv è stato proclamato il Re della Pizza 2022 al Castello, per la prima volta nella sua storia ad ospitare un evento dedicato al food.

Si tratta di Gaetano La Mastra, maestro pizzaiolo di Tortoreto Lido e titolare del locale Dal Pugliese. Nelle varie puntate tv, registrate a Forlì nel suggestivo Castello di Gourmelandia, si sono sfidati numerosi concorrenti a colpi di pizza gourmet e nella finalissima ha avuto la meglio La Mastra raggiungendo il gradino più alto. Al programma di Sky in onda ogni lunedì su Canale Italia (937), creato appositamente per valorizzare il patrimonio culturale, enogastronomico e turistico italiano e per sostenere e promuovere le imprese del settore pizzeria, la Giuria era composta tra gli altri dai noti chef Antonio Sorrentino (Rosso Pomodoro), Dovilio Nardi (NIP World Masterchef e presidente Nip) Sergio Ferrarini, (Chef Marr) Emilio Vattimo (Nip World Masterchef), Matteo Giannotte (Nip World Masterchef) e il pluripremiato professionista food e giornalista Daniele Bartocci.

Al Castel Savoia sono stati assegnati speciali riconoscimenti ad alcuni dei migliori player del panorama food. Il forlivese Dovilio Nardi, ideatore e Produttore del Talent ha infatti istituito il “Premio Margherita” consegnato ai professionisti e alle Imprese del settore come eccellenza. Nardi ha ricevuto il Blasone di Eccellenza dal giornalista enogastronomo Marco Tolotti, per aver valorizzato la Pizza nel Mondo con la Nazionale Italiana Pizzaioli. Nardi infatti ha una lunga esperienza nel settore delle Pizzerie e detentore di 8 Guinness World Records con la Nazionale Italiana Pizzaioli di cui è lo stesso presidente. Presente alle Premiazioni la Dott.ssa Morena Comoli della Soprintendenza dei Beni Culturali della Regione Autonoma Valle D’Aosta. Le riprese e le foto sono state effettuate su concessione della Regione Autonoma Valle D’Aosta.