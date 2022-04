I vini di Bertinoro fanno incetta di premi: pronti per Vinitaly e Prowein a Düsseldorf

Ripartono gli eventi nel settore del vino e la cantina Celli di Bertinoro si prepara per due eventi internazionali: Vinitaly a Verona dal 10 al 13 aprile e Prowein a Düsseldorf, Germania, dal 15 al 17 maggio 2022. Afferma Mauro Sirri, titolare della Cantina Celli di Bertinoro: “Dopo due anni di blocco delle manifestazioni fieristiche, in cui abbiamo sperimentato nuove modalità di relazione con i consumatori, ossia degustazioni online e incontri digitali, è un piacere tornare a parlare ai clienti faccia a faccia”.

Ora i vini più amati si assaggiano insieme ai produttori: il primo appuntamento è al Vinitaly di Verona, dove ci sarà spazio anche per un approfondimento sull’Albana secco I Croppi, il vino che ha ricevuto l’ambito premio Tre Bicchieri del Gambero Rosso. L’Albana di Celli, certificato biologico, si è aggiudicata il podio nella Guida Vitae dell’Associazione Italiana Sommelier (Quattro Viti), la Medaglia d’Argento nel Concorso Enologico Internazionale Città Del Vino e l’Attestato di Eccellenza nella Guida Emilia-Romagna Da Bere E Da Mangiare.

Negli ultimi mesi, infatti, la cantina Celli di Bertinoro ha ricevuto numerosi premi. Una bella soddisfazione viene dalla Talandina, Albana Spumante dolce, in produzione limitatissima: allo Sparkling Wine Festival, la rassegna dedicata agli spumanti italiani, ha ricevuto la medaglia d’oro, salendo così sul podio delle bollicine dolci più apprezzate in Italia. Spicca inoltre il riconoscimento al Pagadebit della Cantina Celli assegnato dal noto degustatore Luca Maroni nella sua guida Speciale Vini Italiani Per Tipologia: Premio Miglior Pagadebit D’Italia 2021 per il Pagadebit Fermo Campi di Fratta che con novanta punti risulta il più buono della categoria.

Le medaglie confermano che i vini di Bertinoro si fanno apprezzare a tutte le latitudini e sono pronti a essere versati nelle prossime manifestazioni di rilievo internazionale.