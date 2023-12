Vitignanostock al lavoro per il 40 anni del Vidia di Cesena: dalla sinergia arriva il concerto di Giorgio Canalie Rossofuoco con Giancane

È con grande entusiasmo che viene annunciata la collaborazione tra Vitignanostock, festival musicale di musica emergente, e Vidia Club, il rinomato locale storico della Romagna. Questa partnership segna un momento significativo per il 40esimo compleanno del music club romagnolo simbolo del rock, unite nell'obiettivo di promuovere la musica e lo spettacolo in modo innovativo. Vitignanostock, il festival nato nel meldolese e cresciuto a Forlì giunto quest’anno alla 14esima edizione, si è dedicato alla diffusione della cultura della musica emergente attraverso eventi, progetti e iniziative per promuovere la musica dal vivo. La collaborazione con Vidia Club, icona del Rock di Cesena, con una storia ricca e vibrante, rappresenta un passo avanti nella realizzazione di quest'obiettivo comune. Vidia, ha visto esibirsi sul suo palco leggende come Jeff Buckley, Foo Fighters, Radiohead, registrando il sold out in tantissime date del suo palinsesto.

Insieme, Vitignanostock e Vidia hanno creato un data unica per celebrare questo importante traguardo. Sarà infatti il 13 aprile la data del concerto nata da questa collaborazione. Sul palco del Vidia Club si esibiranno Giorgio Canali + Rossofuoco e Giancane. Giorgio Canali & Rossofuoco, saliranno sul palco del Vidia Club per coinvolgere il pubblico con tutte le sfumature del rock fino all’ultimo brano lanciato a settembre “C’era ancora il sole”. Il 13 aprile è una delle date del tour “ Tutto male" che vede il cantautore romano Giancane esibirsi con il nuovo album dopo 6 anni dall’ultimo da solista, divenuto ancora più celebre per aver firmato le famose colonne sonore di Zerocalcare.Ma non solo, i festeggiamenti continueranno anche dopo il concerto: i vari dj set selezionati dalla direzione di Vitignanostock andranno ad animare il resto della serata, ovviamente a ritmo del rock.

“Siamo entusiasti di collaborare con uno dei più importanti music club italiani come il Vidia per creare un'esperienza memorabile per la nostra comunità. E’ necessario creare nuove sinergie nel territorio per proporre un palinsesto musicale sempre all’avanguardia." ha dichiarato Federico Compagnone, co-fondatore di Vitignanostock Music Festival. Dal canto suo, Libero Cola, patron del Vidia, ha aggiunto: "Questa collaborazione è il frutto di anni di impegno nel promuovere la musica e la cultura anche a livello internazionale. Non vediamo l'ora di condividere questa esperienza unica con tutti coloro che hanno contribuito a rendere Vidia e Vitignanostock i luoghi simbolo dell’eccellenza della musica."

I biglietti per il concerto sono disponibili su https://bit.ly/CanaliGiancaneVidiaDice. Gli aggiornamenti sull'evento sono disponibili sui siti web e i canali social ufficiali di Vitignanostock e Vidia Club.