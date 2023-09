La band di Forlì "Fifth Town" porta a XFactor la versione rock di "Dieci Ragazze" e accende il confronto tra Ambra e Morgan

Da Pievequinta agli studi di XFactor. Tra i protagonisti della seconda serata del talent show in onda su Sky c'era anche la band forlivese "Fifth Town", composta da Alessandro Verna (in arte Alex Verna), Alberto Vucossa (detto Bebo) e Alessandro Vucossa (alias Vuk). Il power trio, nato nel 2019, ha portato la versione alternative rock di "Dieci Ragazze" di Lucio Battisti. E non sono mancate le polemiche, con Morgan al centro della discussione insieme all'altra giudice del programma, Ambra Angiolini. "Cantare Battisti significa imparare come si canta, perché è un grande maestro - ha attaccato Morgan -. Era il più rock tra i musicisti italiani. Gli arrangiamenti di Battisti sono l’essenza del rock. Se invece si canta Battisti fregandosene di come possa insegnare il canto si butta via un po’ l’occasione, perché è un grande maestro. Dopo aver imparato dai maestri fate il vostro stile".

Ma Morgan a sorpresa ha promosso la band: "Quello che posso dire io può ferire di più di quello che puoi dire tu", ha detto, lasciando intendere che il parere di Ambra - che ha promosso la band - non fosse paragonabile al suo, non essendo esperta di musica. "Non ho parole - ha replicato -. Io non direi di no a nessuno, se seguissimo il criterio dell'empatia. Sono schiaffoni in faccia per tutti. Tu non li hai avuti? Mi dispiace, ma non sei onesto con me intellettualmente", ha chiuso. La band ha concluso in ogni caso la gara a causa dei due no di Dargen e Fedez.

La band

"Verna", "Bebo" e "Vuk" hanno da sempre coltivato una passione per il classic rock inglese, che, insieme al rock alternativo, è la loro principale fonte di ispirazione. La loro musica è caratterizzata da una forte vena malinconica, e dall’amore per il triste e mesto blues, che emerge soprattutto nei testi. E, alla stregua di un profumo, con le sue note di testa più volatili, allo stesso modo nella musica dei Fifth Town si possono apprezzare anche leggeri rimandi al più caldo e avvolgente soul. Nonostante ciò, il gruppo non è rimasto radicato al passato, anzi, ha unito il suono più crudo e selvaggio delle valvole a quello più preciso e ricercato del digitale, ottenendo un sound moderno e interessante.

Il primo singolo, uscito nel giugno del 2022, è stato "Almost Felt The Moon", un brano che descrive come l'amore vero e genuino sia ormai difficile da trovare in una società sempre più incentrata sulla sfera dell'apparire e che si lascia alle spalle gran parte dei connotati romantici. Il titolo racchiude il vano tentativo dell'uomo di raggiungere l'amor puro, rappresentato dalla Luna, con l'unico risultato di esser rispedito a Terra, luogo ormai sterile. Nel frattempo la band sta lavorando al prossimo Ep a Padova presso lo Studio 2, dove hanno registrato artisti del calibro di Bobby Solo, Manuel Agnelli e The Zen Circus. Il gruppo si avvale della collaborazione del produttore Chris Bacco, noto per le produzioni presso gli Abbey Road Studios, con il quale sta prendendo vita un ambizioso progetto musicale.