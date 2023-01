I giochi trainano l’economia nonostante la pandemia

La recente situazione sanitaria ha rivoluzionato pesantemente le nostre abitudini, dai grandi ai piccini.

Sono stati proprio quest’ultimi a risentire in maniera maggiore delle chiusure forzate, chiusure che hanno avuto pesanti ripercussioni a livello sociale, impedendo loro di giocare in tranquillità; ripercussioni che di riflesso hanno influenzato anche tutta la filiera attiva nella produzione dei giochi a loro dedicati. Una crisi che a parte alcune eccezioni, ha colpito tutti.

Oggi vogliamo concentrarci su una di queste, una realtà tutta italiana, con sede a Forlì, che è stata in grado di adattarsi rapidamente alla situazione, non snaturandosi ma continuando ad innovare.

I più piccoli al centro dell’attenzione

Stiamo parlando di Eurogames, azienda forlivese che ormai da più di 50 anni occupa una posizione di leadership internazionale nella produzione e progettazione di minicar, bumper car, bumper boat e giostre e attrazioni dedicate ai più piccoli.

Il cuore rimane saldo alle tradizioni, con una genuina conduzione familiare, ma lo sguardo è portato al futuro con una costante e certosina ricerca e sviluppo, con l’unico scopo di offrire ai più piccoli giochi sempre più divertenti e sicuri, costruiti con materie prime all’avanguardia e rispettose dell’ambiente.

Un impegno che, nonostante la situazione di incertezza e cambiamento che il Covid-19 ha portato nelle nostre vite e nelle nostre abitudini, ha pagato, consentendo all’azienda di affermarsi con importanti numeri in termini di incremento di fatturato, che nel 2022 ha registrato un +65% rispetto all’anno precedente e un solido più 35% rispetto al 2019, ossia precedentemente alla pandemia.

Un impegno costante da parte di tutto lo staff di Eurogames ha consentito quindi all’azienda non solo di superare un periodo difficile, ma anche di registrare notevoli miglioramenti.

La chiave per attraversare la tempesta

Fabio de Carlo, presidente di Eurogames inaugura il 2023 ringraziando tutte le persone che hanno reso possibile un risultato così importante, partendo dal cuore pulsante dell’azienda: i dipendenti che la direzione ha tenuto a ricompensare con un bonus alla fine dell’anno, bonus volto a simboleggiare la riconoscenza per i risultati ottenuti.

De Carlo tiene poi a ringraziare i collaboratori, i fornitori e soprattutto i clienti.

Il percorso però non termina e l’azienda non vuole assolutamente fermarsi, grazie al consolidamento di tutte le collaborazioni in atto da tempo e all’ingresso di nuovi clienti, Eurogames è pronta a lanciarsi in una nuova sfida, partendo dall’allargare il team e favorendo l'ingresso di nuove figure professionali.

Il 2023 è appena iniziato, ma Eurogames ha l’obiettivo di migliorarsi e consolidarsi sempre più come leader mondiale del settore.

Perché non si invecchia quando passano gli anni, si invecchia quando si smette di giocare.