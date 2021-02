Il trionfo di Luna Rossa nel 90esimo del Vespucci: "Un picco importante nella marineria italiana"

"Un picco importante nella marineria italiana". Interpellato dall'agenzia di stampa Adnkronos, il capitano di vascello Gianfranco Bacchi, comandante dell'Amerigo Vespucci, ha commentato cp la vittoria di Luna Rossa nella Prada Cup contro Ineos. Per Bacchi "è importante dar luce a questo aspetto che spesso viene sottovalutato e valorizzato solo dagli addetti ai lavori. Un mese fa Giancarlo Pedote è entrato nei primi dieci nel giro del mondo in solitaria, ora questo formidabile successo che aspettavamo da circa vent'anni". Lunedì il 'Vespucci' compie 90 anni e il successo di Luna Rossa rende in un certo senso il compleanno ancora più bello. "Sicuramente sì, congratulazioni a Luna Rossa per quello che hanno fatto e apprezzamento per quello che faranno".