Mezzi di trasporto: qualunque sia la scelta, l’importante è prendersene cura

La maggior parte delle persone, durante la giornata, devono occuparsi di numerosi impegni, sia di carattere lavorativo che personale.

I luoghi di interesse, però, non sono sempre vicini tra loro e spesso, per raggiungerli, è necessario utilizzare un mezzo di trasporto.

In molti casi, la scelta ricade su un veicolo di proprietà; questo, infatti, consente di gestire in piena libertà il proprio tempo, non dovendo dipendere da orari e fermate dei mezzi pubblici.

Non c’è una soluzione perfetta: optare per una piuttosto che per un’altra, infatti, dipende dalle specifiche esigenze di ognuno.

La bicicletta, ad esempio, è indicata per le persone sportive, che desiderano mantenersi in forma e, al contempo, non vogliono impattare sull’ambiente.

La moto, invece, è ideale per chi vuole essere più agile nel traffico.

L’auto, infine, è sicuramente la soluzione migliore per chi cerca la comodità.

Naturalmente, per chi preferisce auto e moto, ma vuole adottare un comportamento ecologico, è possibile scegliere veicoli a ridotte emissioni.



Qualunque siano le proprie preferenze, però, quello che accomuna tutti è il fatto che i propri mezzi abbiano bisogno di un’accurata manutenzione e, perché no, anche di qualche accessorio per rendere l’esperienza più piacevole e divertente.

Per poter acquistare in sicurezza e con la garanzia di qualità, ci si può rivolgere a Bep’s, storica catena di negozi che offre oltre 100.000 articoli adatti a qualsiasi esigenza legata a moto, auto e bici.

Passione e innovazione

Bep’s è un’azienda nata a Treviso all’inizio degli anni ‘60 dalla passione e dall’intuizione di Ferruccio Battaglia (detto ‘Bepi’) che, grazie a impegno ed entusiasmo, ha rivoluzionato il mercato delle due e delle quattro ruote, riuscendo ad intercettare tendenze ed esigenze in anticipo sui tempi

Tale lungimiranza ha permesso a Bep’s, negli anni, di crescere e svilupparsi, senza perdere di vista la propria mission: riuscire a soddisfare le necessità di tutti gli appassionati, offrendo un vasto assortimento di accessori e ricambi per auto, moto e bici ad un prezzo concorrenziale.

Oggi, Bep’s è il punto di riferimento per tutti gli amanti dei motori, nonché una delle realtà più importanti del settore.

Offre, infatti, un’ampia gamma di articoli: oltre 100.000 prodotti di elevata qualità, attentamente selezionati tra le più recenti e innovative proposte del mercato, per poter soddisfare i bisogni di tutti i clienti, anche i più esigenti.

Sempre in linea con le nuove tendenze, Bep’s dispone anche di un e-commerce, per raggiungere più facilmente coloro che non possono recarsi, fisicamente, presso i negozi o per chi, comunque, preferisce usufruire della comodità di ordinare da casa.

Nuova apertura a Forlì

Già presente in diverse regioni italiane, Bep’s si propone di raggiungere sempre più clienti; per questo si impegna per rendere più efficace la propria presenza sul territorio, aprendo nuovi punti vendita.

Il 22 Giugno verrà inaugurato un nuovo negozio a Forlì, in via della sfoglia di Romagna, 11, dove sarà possibile acquistare tutto il necessario per la propria auto, moto o bici, con la convenienza che caratterizza Bep’s.

Inoltre, lo shop disporrà di un servizio molto utile: la consegna di pezzi di ricambio specifici entro 72 ore

In occasione dell’inaugurazione, Bep’s ha deciso di offrire un omaggio a tutti coloro che si iscriveranno all’evento di apertura, donando uno dei 500 regali in palio (disponibili fino ad esaurimento scorte).

Per ottenere il proprio omaggio, sarà sufficiente presentare la mail ricevuta in fase di iscrizione alle casse del negozio.