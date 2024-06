Molise: 5 mete perfette per l’estate 2024

Spesso preso di mira e schernito per la mancanza di proposte, il Molise in realtà presenta numerose attrazioni da visitare anche e soprattutto d’estate. Non solo mare, ma anche montagna e lago. Oltre al suo splendido capoluogo: il più alto di tutta Italia.

Ecco un elenco di 5 mete top per questa estate.

Campobasso

Non solo il capoluogo del Molise, ma anche il Capoluogo più alto di tutta Italia. Una città da visitare per scoprirne tesori nascosti e bellezze. Campobasso si divide in una parte antica, adagiata sul pendio di un colle, e una parte moderna, espansa in pianura.

Tra le attrazioni da visitare nella città vecchia c’è sicuramente il Castello Monforte, che svetta sul colle e si affaccia sull’intera città. E poi ancora: la chiesa di San Giorgio, con affreschi del Trecento, la Chiesa di San Bartolomeo (romanica) e la cattedrale della Santissima Trinità, che risale all’inizio del Cinquecento.

Ferrazzano

Un borgo meraviglioso, che sorge a soli 10 minuti d’auto. Un luogo dove concedersi delle passeggiate incantevoli, soprattutto se con destinazione alla vista della Maiella o delle montagne del Matese e delle Mainarde.

Una curiosità: i bisnonni di Robert De Niro erano di questo paese. Ed è da qui che partirono verso gli Stati Uniti, alla ricerca di maggior fortuna.

Lago Castel San Vincenzo

Situato in provincia di Isernia, è uno specchio d’acqua dal colore perfettamente turchese ed è circondato da montagne e boschi. Un’opzione perfetta per chi ama fare escursioni e passeggiate. Sono davvero tante le persone che ogni estate decidono di prendersi uno stop (anche dal turismo marittimo) e concedersi questa visuale meravigliosa.

Termoli

E per chi avesse voglia di godersi il mare, c’è Termoli, paese dalla posizione strategica per visitare anche altre località, una su tutte il Gargano e le Isole Tremiti. Le famiglie apprezzano molto questo luogo a causa delle spiagge attrezzate qui presenti (sia libere che private). 35 km di costa sul mar Adriatico in grado di innamorare, sia per la spiaggia dorata che per la pineta di cui si circondano.

Campomarino

Per chi viene da Termoli, fermarsi qui è un’occasione ghiotta di relax. È situata al confine con il Gargano e con il suo bellissimo Parco, dentro cui ci si si può concedere del relax, soprattutto durante le ore calde.

La città è composta da tre frazioni, Nuova Cliternia, Ramitelli e Campomarino Lido, che è la zona che si trova sul lungomare a poco meno di un chilometro dal centro. Qui è possibile rilassarsi nelle spiagge private ma anche pubbliche, a seconda delle esigenze.

