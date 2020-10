Giampiero Monti firma la nuova impresa sulla "Due vulcani": dal Vesuvio all'Etna in meno di 5 giorni

Nuova impresa del dentista forlivese Giampiero Monti. Dopo l'Everisting di luglio ha portato a termine in meno di 5 giorni la "Two Volcano Sprint" (la "Due vulcani"), una gara massacrante con partenza da Ercolano e scalata del Vesuvio per arrivare dopo 1100 chilometri in cima all'Etna con traguardo a Nicolosi e un dislivello di oltre 22.000 metri. Un viaggio bellissimo lungo la costiera Amalfitana ma che poi si è addentrato nel parco del Pollino, la Sila e l'Aspromonte. "Tante le avventure - racconta Monti -. Dal guado di un fiume,alla fuga dai cani randagi lungo il percorso, ma un solo desiderio: quello di arrivare al traguardo".

Il 62enne non è nuovo nel portare a termine sfide impossibili. Nell'estate del 2017 attraversò sette nazioni per oltre 4.200 chilometri fino a Capo Nord, in Norvegia, completando tra i vari percorsi il "NorthCape 4000" e l'"Ultra Bikepacking". Partito da Firenze il 29 luglio raggiunse la meta il 15 agosto. Nel 2019 invece ha portato a termine la terribile Three peaks bike race, 2200 chilometri con 28000 metri di dislivello in 9 giorni. Partendo da Vienna e dopo aver scalato in sequenza obbligata il passo dello Stelvio, il Colle delle Finestre e il Pico d'Arcalis in Andorra con arrivo sotto all'arco di Trionfo a Barcellona. Partiti in 113, arrivarano poco più di 60 atleti, a causa dell'alternarsi di caldo estremo a piogge torrenziali.

Lo scorso luglio, n sella alla propria gravel Cannondale, ha portato a termine l'Everesting, scalando per ben 16 volte la salita che da Premilcuore porta al valico dei Tre Faggi, con un dislivello superiore agli 8848 metri e un totale di 445 chilometri. Il tutto si è svolto in solitaria e senza nessun tipo di sussistenza.