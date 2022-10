I risultati della stagione agonistica 2022 dell'Impossible226 Triathlon Forlì, si aprono le iscrizioni

La stagione agonistica 2022 dell'Impossible226 Triathlon Forlì è ormai agli sgoccioli e sono stati tantissimi gli atleti del club forlivese finisher negli eventi di triathlon più importanti di Italia, Europa ed anche nel prestigioso mondiale di Kona alle isole Hawaii. Sin dalla primavera gli atleti nero-verdi hanno dimostrato di essere sempre presenti in massa a quasi tutti gli eventi della triplice, soprattutto quelli in regione. Dal Duathlon di Forlì, dove grazie ai numerosissimi atleti Impossible226 in gara è stata vinta dalla società una bicicletta da triathlon, fino al prestigioso Challenge di Riccione che ha dato inizio al calendario gare delle lunghe distanze. Nel corso poi di mesi estivi sono stati valicati i confini per conquistare traguardi prestigiosi a Maiorca, Klagenfurt, Dubai.

La consacrazione della stagione per gli atleti Impossible226 arriva con la gara di casa per eccellenza: IronMan Cervia, sia nella lunga che nella media distanza. A Cervia si è tenuto il “battesimo” nella full distance di molti atleti: Federico Frulli, Amedeo Lanzarini, Alex Maroni, Marco Manfredi, Marco Buttaro, Fabio Foschi, Marco Montefiori e Mirco Montefiori; con loro anche i già IronMan Augusto Balestra e Fabio Camorani. Nella gara di media distanza i finisher nero verdi sono stati: Milena Cortini, Monia Milandri, Erika Ciccotelli, Francesco Morigi, Enrico Giannelli, Andrea Murtas, Edoardo Lombardi, Enrico Giani, Marco Fabbri, Federico Piovacari, Daniele Ballini, Davide Felli, Alessandro Lolli, Bertozzi Franco, Andrea Agirelli e Diego Bondi.

La ciliegina, anzi le ciliegine, sulla torta sono state poi messe da due risultati eclatanti: Gianluca Sbarzagli veterano della specialità, che ha partecipato al mondiale oltre Oceano portando i colori dell'Impossible226 alla gara più prestigiosa della disciplina triplice, IM world champion Kona. Edoardo Lombardi ha invece centrato all’IronMan 70.3 di Porec un prestigioso 18’ posto assoluto. La mission della società, portata avanti anche in questo ricco 2022, è quella di portare sempre più persone, sia semplici appassionati che amatori agonisti, alla finish line nel modo più sano e stimolante per tutti. Nelle prossime settimane apriranno le iscrizioni per la stagione 2023.