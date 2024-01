Tennis Australian Open Under 18, colpo di Lorenzo Angelini: doma la fisicità dell’avversario russo e vola al secondo turno

Buona la prima. Inizia così col botto l’avventura di Lorenzo Angelini al primo turno degli Australian Open Under 18. L’atleta del Villa Carpena Academy si è guadagnato il passaggio del turno superando il russo Timofei Derepasko per 6-3 3-6 6-4. È’ stata una molto combattuta con Angelini sempre all’attacco nel primo set. Nel secondo set il russo ha costretto il forlivese ad arretrare di qualche metro, mettendolo in difficoltà. Il terzo set è stato equilibrato fino al 4 pari, quando Lorenzo è riuscito a strappare il servizio al russo per poi andare a vincere il game di battuta ed aggiudicarsi il set e quindi anche l’incontro.

“Sono molto felice per questa mia vittoria - sottolinea Lorenzo -. Ero molto teso ed emozionato perché non è facile giocare in un posto dove fino a ieri avevo visto solo in televisione. La prestanza fisica del mio avversario mi ha messo un po' in difficoltà nel secondo set ma poi alla fine l’ho spuntata cercando di utilizzare i miei colpi migliori. Lunedì giocherò il doppio in coppia con Rapagnetta con cui ho già giocato un torneo la settimana scorsa arrivando in finale e speriamo anche qui di iniziare nel modo migliore”. Al turno successivo Lorenzo, unico italiano rimasto in gara, dovrà vedersela con il forte giapponese, testa di serie numero 4, Rei Sakamoto, vincitore del torneo Taragon la settimana scorsa.