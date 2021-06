F3, tappa al Red Bull Ring. Nannini: "Voglio riscattare il weekend francese"

Matteo Nannini torna in azione al Red Bull Ring per il terzo round stagionale della Formula 3. Il 17enne in forza al team Hwa RaceLab è attualmente decimo in classifica con 16 punti accumulati nel round di apertura a Barcellona. Il pilota di Forlì cercherà di riscattarsi al Gran premio d’Austria dopo un fine settimana complicato su pista bagnata in Francia, con l’intenzione di riavvicinarsi alla vetta e ritrovare la confidenza sfoggiata al volante della sua Dallara numero 14 nel fine settimana catalano.



Il forlivese torna al Red Bull Ring dopo tre mesi: nel weekend di Pasqua infatti i team di Formula 3 avevano disputato la prima due giorni di test pre-stagionali a Spielberg. Nonostante le condizioni meteo avverse e le basse temperature, i riscontri di Nannini si erano rivelati positivi, andando a costituire un’ottima base per la preparazione del weekend di gara.



"Questo fine settimana al Red Bull Ring desidero assolutamente riscattarmi dopo le difficoltà del GP di Francia - esordisce Nannini -. Mi sono allenato molto al simulatore nel corso della settimana e mi sento pronto. Conosco bene la pista austriaca e ho già avuto modo di guidare la mia F3 di Hwa nei test pre-stagionali in aprile. Questo sicuramente è un piccolo vantaggio per tutti in vista della gara e penso che per me ci siano le premesse per affrontare un buon weekend, come a Barcellona".



Il fine settimana dell’Austria avrà inizio venerdì alle 9.30 con un turno di prove libere, mentre la qualifica si terrà nel primo pomeriggio a partire dalle 13.50. Sabato vedrà scattare Gara-1 alle 10.35 e Gara-2 alle 17.45, il via della manche domenicale sarà invece alle 11.05.