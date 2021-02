A Forlì i Campionati Italiani Assoluti Indoor di beach tennis: "Un grande onore"

"E' un grande onore per la nostra Città essere stati scelti per ospitare questa eccezionale manifestazione", afferma il vicesindaco con delega allo Sport Daniele Mezzacapo

Dal 19 al 21 febbraio il centro sportivo Raketown ospiterà i Campionati Italiani Assoluti Indoor 2021 di Beach Tennis. Una competizione che porterà sulla sabbia dei campi forlivesi le migliori coppie maschili e femminili della spettacolare disciplina. "E' un grande onore per la nostra Città essere stati scelti per ospitare questa eccezionale manifestazione - afferma il vicesindaco con delega allo Sport Daniele Mezzacapo -. Mi piace inoltre sottolineare che gli Italiani assoluti di beach tennis rappresentano il primo di una serie di grandi eventi sportivi che si svolgeranno a Forlì e assegneranno alla nostra città un ruolo da protagonista di prim'ordine. Tutto ciò è reso possibile grazie a due condizioni. La prima è la presenza di un tessuto associativo e societario dinamico e con solide competenza; l'altra è legata alla programmazione di lavori e agli investimenti effettuati dall'Amministrazione comunale nei propri impianti che abbiamo così dotato delle caratteristiche necessarie e idonee all'alto livello delle manifestazioni nazionali e internazionali".

Gli organizzatori hanno anticipato i numeri: due categorie (uomini e donne), circa 80 coppie attese in campo, montepremi di 3mila euro. "Attendiamo l'arrivo dei migliori giocatori italiani di beach tennis e, vista l'attesa e la grande voglia di mettersi in gioco soprattutto in questo momento così particolare a causa della pandemia, prevediamo un potenziale di spettacolo altissimo", commentano gli organizzatori. Alla presentazione in municipio sono intervenuti il gestore di Raketown e punto di riferimento dell'organizzazione dell'evento Riccardo Angeli e il fiduciario regionale Fit Lorenzo Poli, assieme ad una delegazione di atleti.

Gli organizzatori hanno spiegato che le attuali normative per l'emergenza covid non renderanno possibile la partecipazione del pubblico. Per questa ragione sarò potenziata la copertura video e tv per seguire gli incontri e per gli highlight, con informazioni e streaming su web e social (Youtube a Fecebook) e su Eurosport. Da un punto di vista del tabellone, la giornata di venerdì 19 febbraio sarà riservata alle gare di qualificazione mentre nel corso di sabato 20 febbraio si svilupperà il tabellone principale e domenica 21 febbraio avranno luogo le fasi finali e le finalissime.