A Tredozio il super weekend a quattro ruote con la seconda prova della Coppa Romagna Slalom

Lo Slalom Tredozio-Monte Busca, seconda prova della Coppa Romagna Slalom, organizzato dalla Scuderia Brm, con la collaborazione del Racing Team Le Fonti, ha risvegliato negli abitanti del piccolo centro collinare, un grande entusiasmo, mai sopito, per lo sport delle quattro ruote; infatti in passato era stato spesso un importante centro di passaggio del Rally Colline di Romagna, con l'ultima gara di velocità in salita disputata sempre lungo la strada che conduce a Portico che risaliva al 1987.

Così gli abitanti, con in testa il sindaco Simona Vietina e mettendo in campo la locale Pro Loco, si sono mobilitati per la buona riuscita della manifestazione, allestendo fra l'altro un grande stand gastronomico ben dotato del famoso bartolaccio, il tutto accompagnato da un allegro intrattenimento musicale; questi sforzi sono stati giustamente premiati dalla partecipazione di cento vetture, che hanno dato vita ad una sfida ricca di emozioni, in questo evento intitolato alla memoria del pilota locale Massimo Visani; praticamente in ogni angolo del paese spuntavano vetture di vario genere.

Al termine delle tre manche di gara, che facevano seguito a quella di ricognizione, è salito sul gradino più alto del podio il veronese "Rope" su Formula Gloria, che ha relizzato il suo miglior tempo, quello vincente, nel corso del primo passaggio e che è stato premiato dalla moglie e dalla figlia di Visani; secondo posto per il modenese Enzo Grimaldi, su Proto 1.0, che ha proceduto il riminese Daniele Ravaioli, su Proto 1.0, vincitore a Predappio; quarto posto per il forlivese Paolo Sirri, formula 3000, che ha bruciato in volata il fusignanese Luca Mazzari,Proto 1.0, terzo a Predappio.

A completare la top ten, nell'ordine, dal sesto al decimo posto, Alessandro Bertanza, Formula Ghipard, Raffaele Ferraroni, Kart Cross, primo di classe, Emanuele Cantoni, Proto 1.0, secondo a Predappio, la coppia Grazioli-Rota, Vw Polo R5, primi della sezione rally, che prevede la presenza del navigatore, seguiti da Billi-Liverani, Mitsubishi Lancer. Fra i vincitori di classe vanno ricordati, Rubens Ferrari, A112 Proto, "Merry" Renault 5 Gt,Jacopo Ceredi, Renault Clio R3, Davide Abis, Citroen Saxo, Lanzi-Ruiu, Renault Clio, Riccardo Briganti, Fiat Punto Gt, Massimo Del Vecchio, Lancia Delta, Davide Ruggi, A112, Silvestri-Gentosi, Peugeot 106, Davide Bolognesi, Ford Sierra, Luca Bozzolan , Renault Clio, "Baetta", Peugeot 106, mentre fra le storiche ha primeggiato Franco Filippi su Lancia Fulvia Hf. Prossimo appuntamento il primo agosto con la Rocca San Casciano-Monte del Re.