A un anno dalla scomparsa il Forlimpopoli Calcio ricorda l'amico Sante Bastoni

Il Forlimpopoli Calcio, a un anno dalla sua scomparsa, ricorda l'amico Sante Bastoni pilastro portante del calcio forlimpopolese. Grande intenditore e appassionato di calcio, Bastioni ha dedicato la sua vita alla crescita e all'affermazione dell'Asd Forlimpopoli Calcio.

"Di Sante - scrivono dalla scoietà non possiamo dimenticare i momenti trascorsi insieme per la realizzazione del Campo Sportivo Colli punto di riferimento per tanti giovanissimi forlimpopolesi, i momenti negli spogliatoi, luogo di aggregazione e di fortificazione di una squadra, ricavati nella casina adiacente al campo ed oggi sede dell'Associazione di Volontariato degli Alpini e tantissimi altri momenti piacevoli".

Il presidente del Forlimpopoli Calcio, assieme al Consiglio Direttivo, dirigenti, allenatori, collaboratori, accompagniatori e tesserati, "si stringono con un abbraccio affettuoso alla famiglia dell'amico Sante, il quale rimmarrà sempre nei nostri cuori".