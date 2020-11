A2, il presidente dell'Unieuro Nicosanti: "Iniziare senza pubblico è fare del male al basket"

Far partire il campionato di basket il 22 novembre? "Un grande errore". Il presidente della Pallacanestro Forlì 2.015, Giancarlo Nicosanti Monterastelli, torna a ribadire la sua posizione riguardo la partenza della stagione senza tifosi, che implicherà un importante danno economico alla sua società. "In queste settimane abbiamo visto cosa significhi giocare a pallacanestro coi palazzetti chiusi - esordisce -. Onestamente non è lo sport che amiamo, la mia idea è che non si debba giocare oggi, soprattutto dopo che qualche giorno fa abbiamo iniziato a vedere la luce di quella che oggi è una situazione particolarmente grave. Se la maggior casa farmaceutica del mondo annuncia un vaccino che inizierà a distribuire nei primi giorni di gennaio, iniziamo a vedere la luce".

"Continuo a pensare – prosegue Nicosanti - che far partire il campionato di basket il 22 novembre sia un errore grande, oltre che un disastro economico per tante società, tra cui la nostra. Il torneo non doveva partire adesso, l'avrei fatto partire a gennaio-febbraio per poi terminarlo in estate. Con l’arrivo di un vaccino sarebbero potuti tornare i tifosi al palazzetto, magari non 4mila, magari il 20/30%. Partire oggi significa fare del male al basket, che giocato senza pubblico non appartiene alla storia di tutti gli amanti della pallacanestro. La dimostrazione è l’Nba, che ha avuto in assoluto il seguito più basso della storia delle sue finali".

Infine, una marcata critica al vertice della Lnp Pietro Basciano: "Il presidente di Lega per 6/8 mesi ha dichiarato pubblicamente che il campionato non sarebbe ripartito a porte chiuse. La serietà e la credibilità delle istituzioni passa anche dal rispetto di quello che si dice! Sarà l’anno disastroso dal punto di vista economico, facciamo del male al basket".