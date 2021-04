Al Palafiera arriva Tortona, l'Unieuro vuole dimenticare Udine: "Siamo pronti a battagliare"

Tortona è l’unica squadra del Girone Bianco che l’Unieuro non ha mai affrontato in stagione

Si torna in campo per il turno infrasettimanale del “Girone Bianco", con l'Unieuro che mercoledì affronterà al Palafiera Tortona (ore 17, con diretta su TeleRomagna). "Senza dubbio scenderemo in campo per giocare una partita degna e all’altezza di questo gironcino dove il livello è alto ma tutte le gare sono diverse tra loro - afferma coach Sandro Dell'Agnello -. Siamo pronti a battagliare e dare il massimo, e sono certo che faremo una ottima partita".

Tortona è l'unica squadra del Girone Bianco che l'Unieuro non ha mai affrontato in stagione: "Sono diversi da Udine per caratteristiche tecniche e anche come modo di giocare", sottolinea il coach. Si riparte, ovviamente, dal vissuto costruito in questi mesi e dalle cose buone viste domenica: "Il tempo per preparare le partite è poco, dunque il vissuto di una squadra è determinante, e il nostro è un vissuto importante".