Al Rally Città di Arezzo Succi e Graffieti danno spettacolo con la Bmw M3

Vittoria di categoria al 15esimo Rally Città di Arezzo, prova del campionato Italiano Rally Terra Raceday Rally Terra, per il pilota forlivese Andrea Succi e il navigatore cesenate Fabio Graffieti. Il duo romagnolo ha portato la Bmw M3 Gr.A griffata "Fina" al primo posto di classe e al 31esimo posto assoluto. Dopo una prima parte di gara impegnati a correggere il set up, nelle ultime prove speciali l'equipaggio del Racing Team Le Fonti è riuscito a staccare buoni tempi grazie agli interventi in assistenza di Roberto Caputo e dello staff formato da Tiziano e Luca Silvani, Sanzio Petrini. Nonostante i problemi Succi e Graffieti hanno dato spettacolo sulle prove speciali con la mitica bavarese.



Alla fine della prima tappa Succi-Graffieti hanno dovuto fare i conti con un set up non al meglio. Dopo aver fatto le dovute correzioni prima, Succi-Garaffieti hanno chiuso la prima tappa al 37simo posto e primi di classe. Peggio però è andata a Rocchi-Guzzi che si sono fermati sulla prima prova speciale per la rottura del motore della loro M3. Domenica 5 prove speciali con la mitica Monte Sante Marie di 11.30 chilometri, poi la San Martino in Granaia di 8.20 chilometri entrambe da ripetere e chiusura con la Power Stage la San Martino in Granaia accorciata a 4.77 chilometri.