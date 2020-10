Al Rally Legend prestigioso podio per il Racing Team Le Fonti con la coppia Turroni-Liverani

Prestigiosa terza posizione assoluta per l'equipaggio del Racing Team Le Fonti con la Triumph TR6 PI del 1969 nella gara di regolarità "sport" all'interno della kermes internazionale di Rally Legend, la competizione su tre tappe con sei prove speciali a tempi imposti al decimo di secondo. La coppia composta da Francesco Turroni e Massimo Liverani ne ha vinte tre: la Faetano e i due passaggi sulla The Legend. "Peccato per non avere preso il ritmo giusto fin dalla prima prova, dove abbiamo accumulato un distacco che non ci a permesso di lottare per il primo posto - spiega Liverani -. Ma per cercare di agguantare la seconda piazza abbiamo fatto un'ottima gara e alla fine terzi assoluti ad un solo decimo dal secondo ci gratifica tantissimo". A premiare i portacolori del Racing Team Le Fonti il famoso cantante Dodi Battaglia dei Pooh, pure lui in gara con una Renault 5 Alpine. Questa la classifica dei primi tre: Battiato-Battiato su Lancia Fulvia HF del 1972, Cattilino-Pesavento su Opel Kadet GT/E del 1976 e Turroni-Liverani Triumph TR6 PI del 1969.

