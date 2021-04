Altetica, primo weekend di gare e partenza col botto per l'Edera

Intenso fine settimana per l'Edera Atletica Forlì, impegnata in una serie di prove su distanze diverse tra Misano Ariatico e Cesena. Sabato si è messo in evidenzia Riccardo Boattini, due volte sul podio con due primati personali: primo nei 500 metri con 1.07.81 e secondo nei 200 ostacoli con 27.60. Sui 150 metri Stefano Fabbri ha stampato un 16.70, che gli è valso il quarto posto, seguito da Giulio Rosetti con 18.33, che si è cimentato poi anche nei 500 metri chiusi in 1.12.80. Tra le ragazze Chiara Vasumi ha messo a referto il suo personale sui 150 con 22.66.

Dal sabato misanese alla domenica cesenate con altre belle prestazioni e altri podi. Sui 3000 metri Roberto Muccioli si è imposto in 8:47.96, incalzato da Tobia Mosti (9:04.23), che ha chiuso al terzo posto. Decimo Giovanni Silimbani in 9:28.07, seguito da Salvatore Cione (10:01.03), Loris Lanzi (10:28.23), Simone Bonvini (10:36.01), Marco Venturini (11:36.91), Nicola Frassineti (11:58.52) e Germano Geronimo (12:38.39). Sui 1000 metri quinto responso cronometrico per Jacopo Picci in 2:38.38; settimo Nicolò Lombardi in 2:39.67. A seguire Edoardo Castiglioni (2:49.24), Davide Zanelli (3:00.39), Giacomo Giuliani (3:08.23) e Federico Orlati (3:10.5)8.

Sugli 80 metri undicesimo posto per Enrico Di Tella in 9.54, mentre Mattia Cavina ha chiuso dodicesimo in 9.58. A seguire Edoardo Rusticali con 9.98 e Samuele Tesser con 10.07. Successivamente i quattro hanno disputato una bella prova di squadra nella staffetta svedese, chiudendo 17esimi in 2.22.33. Nei 300 metri Nicola Raggi ha corso in 41.22, mentre nel salto in alto Giorgio Spagnoli è giunto settimo con 1.61. Tra le ragazze, sul podio Giulia Sarasini, terza classificata nei 1000 metri con 3:10.76. Nei 3000 metri settima Paola Braghiroli col tempo di 10:40.39, undicesima Vittoria Sirri (11:19.15), poi Maria Martino 12:46.18. Infine negli 80 metri Elena Rosetti ha chiuso la sua prova in 12.11.