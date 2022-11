Valentino Rossi, questo weekend la 100 km dei campioni: ci sarà anche Dovizioso

Il 46 e lo 04 torneranno ad incrociare le loro traiettorie in pista, ma non sull'asfalto, ma sulla terra. Ci sarà anche Andrea Dovizioso tra i partecipanti de "La 100 chilometri dei campioni", che si disputerà al Ranch di Valentino Rossi a Tavullia venerdì e sabato. Al via della competizione pre-natalizie diversi piloti che hanno disputato i campionati MotoGP, Moto2 e Moto3, ma non solo. Rossi, che prenderà parte alla competizione, ha mostrato sui social la lista dei partenti: in particolare, nell'elenco spicca anche la presenza del campione del mondo della classe regina, il ducatista Francesco Bagnaia, pilota di punta della VR46 Academy.

Sarà l'ottava edizione della competizione, che si svolge sulla pista di flat track del Dottore: in programma le libere e la gara all'Americana, a coppie, con eliminazione diretta. Tra i partecipanti anche il talento della Moto2 Pedro Acosta, Niccolò Antonelli, Albert Arenas, Xavier Artigas, Lorenzo Baldassarri, Elia Bartolini, Axel Bassani, Marco Belli, Marco Bezzecchi, Ferran Cardus, Raffaele De Rosa, Fabio Di Giannantonio, Filippo Farioli, Augusto Fernandez, Matteo Ferrari, Federico Fuligni, Filippo Fuligni, Lorenzo Gabellini, Paulini Guatier, Alessandro Gramigni, Sammy Halbert, Stefano Manzi, Luca Marini, Jorge Martin, Andrea Migno, Franco Morbidelli, Mattia Pasini, Matteo Patacca, Danilo Petrucci, Tito Rabat, Michael Rinaldi, Alex Rins, Alex Salvini, Alberto Surra, Celestino Vietti e Alessandro Zaccone. "Ci sarà da divertirsi", promette il 46.