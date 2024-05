Quasi cinquanta iscritti alla 18esima "Coppa Città di Meldola - Giro dei 4 Castelli"

Con la Coppa Città di Meldola si apre il "Trofeo della Romagna". Arrivata alla diciottesima edizione, la manifestazione organizzata dalla Scuderia Meldolese Racing Team Le Fonti (con il Patrocinio del Comune di Meldola e la collaborazione dell'associazione Nonno Banter 57 - Giochi di Strada) vedrà al via un buonissimo elenco iscritti: quasi cinquanta con tanti specialisti del cronometro di regolarità provenienti anche da Veneto, Marche e da tante Provincie dell'Emilia Romagna, non mancheranno gli equipaggi romagnoli fra i quali tanti portacolori del Racing Team Le Fonti.

La manifestazione apre con le verifiche dalle 14 alle 15,30 nella sede del Racing Team le Fonti Loggiato Aldobrandini in Piazza Felice Orsini dove alle 16,15 partirà la prima auto di questo raduno per auto storiche e sportive con prove di abilità-regolarità posizionate attorno all'azienda Cosmogas in Via Volta e Via L. Da Vinci. Le auto poi faranno un escursione il collina passando per Montevescovo, Castelnuovo e Teodorano, rientreranno in Piazza Felice Orsini per un controllo a timbro e piccola sosta il tutto curato dall'associazione Nonno Banter 57 - Giochi di Strada.

Secondo giro di prove di abilità e poi nuova escursione sulle colline passando da Bertinoro, Collinello e Polenta, scendendo a Fratta Terme raggiungeranno di nuovo Piazza Felice Orsini per un altro controllo a timbro con piccola sosta, prima di fare l'ultima sessione di prove di abilità. Gli equipaggi rientreranno definitivamente in Piazza Felice Orsini per parcheggiate le loro auto storiche per andare poi a cena con premiazioni presso il Il Mangianotte ristorante spaghetteria e pizzeria storico del paese. La premiazione come da tradizione sarà con pezzi unici griffati Coppa Città Di Meldola in ceramica di Faenza. La manifestazione oltre al Patrocinio e al supporto del Comune di Meldola è da sempre supportata da tre aziende storiche di Meldola la Cosmogas srl Bentivogli Auto e Fam Batterie .