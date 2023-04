Campionato Cross Country, il tergicristallo tradisce Andrea Succi e Fabio Graffieti al Colline Metallifere

Gara sfortunata Andrea Succi e Fabio Graffieti al Colline Metallifere, seconda tappa del Campionato Italiano Cross Country. L’equipaggio del Racing Team Le Fonti è stato costretto al ritiro per un banale problema al tergicristallo del Mitsubishi Pajero WRC. Già nel primo settore di prova speciale il dispositivo funzionava ad intermittenza, in una giornata funestata dalla pioggia e dal conseguente fango. Per questo motivo era indispensabile che funzionasse al meglio.

Alla prima assistenza di R.Team ha cercato di risolvere il problema, ma anche nella seconda prova speciale il tergicristallo non funzionava al cento per cento. Addirittura nella terza ed ultima prova, con le condizioni meteo ancora peggiorate, l’equipaggio romagnolo è stato costretto a ritirarsi. Troppo rischioso continuare con la visibilità quasi nulla.