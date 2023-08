Campionati giovanili su pista, prima giornata di gare al Velodromo Servadei e primi 6 titoli tricolore assegnati

Prima giornata di gare conclusa in tarda serata al Velodromo Servadei di Forlì e primi 6 titoli tricolore assegnati ai Campionati italiani su pista giovanili. Nella Madison per le donne esordienti, il titolo italiano è stato assegnato alla squadra del Friuli Venezia Giulia, vinto dalle atlete Elena D’Agnese e Ambra Savorgnano. Medaglia d’argento per la Lombardia e bronzo per il Veneto. Per quanto riguarda invece gli esordienti uomini, il titolo italiano è stato conquistato dalla squadra del Veneto, degli atleti Giovanni Pasin e Lorenzo Ceccarello. Sul podio insieme a loro la squadra del Piemonte con la medaglia d’argento e la squadra della Lombardia con la medaglia di bronzo

Spostandoci invece sulla Velocità a squadre, la medaglia d’oro per la categoria donne allieve è stata conquistata dalla squadra del Piemonte, dalle atlete Rebecca Fiscarelli, Ricciardi Silvia e Bezzone Camilla. Argento per il Trentino e bronzo per la Lombardia. Nella compagine maschile invece il trionfo della squadra del Veneto, degli atleti Marchi Tommaso, Quaglio Christian, Melotto Thomas e Benozzato Riccardo. Segue al secondo posto la squadra della Lombardia e al terzo posto il Piemonte.

Chiude la prima giornata di assegnazione dei titoli tricolore la categoria Inseguimento a squadre allievi. Per le donne indossa la maglia tricolore la squadra del Veneto delle atlete Silo Giada, Sanarini Linda, Cenci Matilde e Bordignon Silvia. Sul podio la medaglia d’argento viene conquistata dalla Lombardia, mentre il Friuli Venezia Giulia conquista la medaglia di bronzo. Per gli uomini, conquista la prima posizione la squadra del Trentino con Idrizi Melsan, Sandri Oscar Vlad, Magagnotti Alessio e Caresia Edoardo. Sul podio la Toscana conquista l’argento e la Lombardia A. il bronzo.