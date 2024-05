Pioggia di medaglie per la scuola di ballo "The Boys Rock Club" al Campionato Mondiale IDF

Tante soddisfazioni per la scuola di ballo "The Boys Rock Club" di Forlì diretta da Maurizio Farneti e Rosy Castellucci al Campionato Mondiale IDF, che si è disputato dal 22 al 26 maggio a Pula (Croazia) alla presenza di ben 1.300 atleti, di cui 108 italiani. Linda Laghi, Irene Di Battista, Chiara Biguzzi, Maddalena Farneti, Sara Dovizioso, Giorgia Vinciguerra, Noemi Fanchi, atlete del gruppo "Adulti A1" di Disco Dance hanno conquistato il gradino più alto del podio, mentre il gruppo "Junior A1" composto Chiara Biguzzi, Maddalena Farneti, Sara Dovizioso, Giorgia Vinciguerra e Noemi Fanchi si è tinto d'argento.

Altre soddisfazioni sono arrivate dal "Disco Dance - Duo Adulti A1", con l'oro di Di Battista e Laghi (quarto posto invece per Dovizioso e Biguzzi nella stessa specialità categoria "Junior A1" davanti alla coppia Fanchi-Farneti). Di Battista ha indossato l'argento nel singolo "Disco Dance" davanti a Laghi. Entrambe si sono rese protagoniste anche nella specialità "Disco Freestyle Adulti A1", con Di Battista al primo posto davanti a Laghi. Secondo posto per Dovizioso nella stessa specialità categoria "Junior A1" davanti a Vinciguerra e Fanchi.

Nella disciplina Fantasy Show sesta posizione per Di Battista e nona per Laghi, mentre nella stessa disciplina categoria "Junior A1" ottava posizione per Dovizioso a pari merito con Farneti, mentre Fanchi ha chiuso decima. Anche nel "Contenporary&Modern" le atlete forlivesi si sono difese passando varie selezioni, tenendo conto che si sono avvicinate a questa disciplina solo da due anni. L’associazione sportiva dilettantistica ha la sede in via Torquato Nanni 27: le discipline che propone sono Disco Dance, Freestyle, Danza Moderna, Swing, Boogie Woogie, Rock anni 50 e balli di gruppo 50.