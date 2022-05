"Lo sport fa centro", un weekend di festa: la zona ovest di Forlì vince le Forlimpiadi

Va ai quartieri del Comitato Territoriale 2 (Romiti, Cava, Villanova, Rovere, San Varano, Villagrappa, Petrignone e Ciola) le Forlimpiadi, che si sono disputate nel weekend in Piazza Saffi nell'ambito della manifestazione "Lo sport fa centro", la due giorni di iniziative per scoprire moltissimi sport diversi. Sabato i Quartieri si sono sfidati ad una gara di curling con pentole a pressione, mentre domenica le Forlimpiadi hanno visto i quartieri sfidarsi in altre prove e gare di vario tipo, dalla corsa con le mini biciclette senza pedali, alla corsa con i palloni per arrivare a gareggiare anche con i contenitori e raccoglitori per la differenziata.

Insomma due giorni di Forlimpiadi che hanno fatto da cornice ad una Piazza Saffi ricca di ogni tipo di disciplina sportiva e a tante persone che hanno potuto passare un week end di sport di divertimento e di amicizia. Proprio nella manifestazione i quartieri del Comitato territoriale 2 con i loro "atleti" dai più piccoli ai più grandi si sono aggiudicati la manifestazione dopo aver faticosamente ma meritatamente sfidato goliardicamente gli altri comitati territoriali della città di Forlì.

VIDEO - La due giorni di sport in Piazza Saffi

Un momento importante per la città, ma soprattutto per i quartieri che dopo tanto tempo si sono potuti ritrovare assieme per riabbracciarsi in un momento di festa come questo dopo due anni difficili dovuti alla pandemia - sono le parole del Comitato di quartiere dei Romiti -. Un segnale importante per riprendere ciò che abbiamo lasciato tempo fa e per far capire tutt’ora che i quartieri, i comitati , e la partecipazione dei cittadini attivi è la base fondamentale per vivere la città di Forlì’ che proprio sulla sua gente deve affidare quella forza e quella voglia di ricominciare a fare, ma soprattutto stare insieme per un futuro migliore. Un grazie va soprattutto da parte di tutti noi all’unità sport del comune di Forlì che ha creduto in questa bellissima manifestazione e a cui tutti noi e coloro che hanno partecipato hanno cercato di far in modo che la stessa potesse svolgersi nel migliore dei modi".