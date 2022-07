Il Giro d’Italia donne attraversa parte della Cervese, Forlimpopoli e Bertinoro: come cambia la viabilità

Anche il territorio comunale di Forlì sarà marginalmente interessato dalla tappa del Giro d’Italia donne in programma lunedì 4 luglio, con partenza ed arrivo a Cesena. La sfida lunga 120,9 chilometri inizierà e terminerà nella città malatestiana, con il traguardo proprio a lato del suggestivo Parco della Rimembranza, dove sorge la Rocca Malatestiana. Questa tappa sancirà anche l’inizio delle sfide per le scalatrici: dopo essere passati per i comuni di Castiglione di Ravenna e Forlimpopoli, le cicliste affronteranno al chilometro 39,1 il Gran Premio della Montagna di Categoria 3 a Bertinoro - paese natale del campione Arnaldo Pambianco - a quota 217 metri, che precede i Gran Premi della Montagna di Categoria 2 a Colle del Barbotto a quota 515 metri e a Monteleone a quota 355 rispettivamente al chilometro 74,2 e 97,5. Una sfida molto impegnativa che costeggerà per lunghi tratti il fiume Savio e che a sud entrerà nell’omonima valle appenninica. L’arrivo è previsto approssimativamente per le 15,30. Nel territorio del Comune di Ravenna saranno interessate le località di Mensa, Matellica, Castiglione, San Zaccaria. Sarà sospesa la circolazione a tutti i veicoli, dalle 11,30 alle 13 circa, nelle seguenti strade: Sp 254 Bagnolo-Salara da Casemurate a Mensa Matellica; via Mensa, Via Matellica, via Ponte della Vecchia; via Dismano da via Ponte della Vecchia a via Dismanino.

Nel territorio comunale di Forlì il gruppo arriverà da Castiglione di Ravenna lungo via Erbosa, attraversando l’abitato di Caserma. Qui il transito della corsa è atteso tra le 12,45 e le 13. Per questo motivo, a partire dalle 12,10 circa, sarà temporaneamente sospesa la circolazione al traffico lungo la Cervese. L’area sarà presidiata dalla Polizia Locale di Forlì. La corsa poi si dirigerà verso Forlimpopoli lungo via Sant’Andrea. Dalla città artusiana il plotone punterà Bertinoro proseguendo su via Cellaimo. Toccato il Gpm di terza categoria in via Saffi tra le 13,08 e le 13,15, la corsa punterà verso Cesena scendendo lungo viale Carducci e via Collinello, per poi entrare nel territorio comunale di Cesena da via Tassello. Il Giro Donne in Emilia-Romagna rappresenta un imperdibile appuntamento sportivo di altissimo livello e offre la possibilità di far conoscere la bellezza del territorio in tutto il mondo grazie alla distribuzione internazionale siglata con Discovery/Eurosport e con Rai per l’Italia: le immagini della gara saranno trasmesse infatti in oltre 160 Paesi. La Gara sarà trasmessa in diretta dalle ore 14 su Rai2, Eurosport 1 (anche su Dazn Italia) e Discovery+ (Live Digital Feed).