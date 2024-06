Giro d’Italia Under 23, tappa a Brennan. La maglia rosa è di Jarno Widar

Prometteva spettacolo la Cesena-Forlimpopoli, ultima tappa del Giro d’Italia under 23. E la gara non ha deluso le aspettative. A trionfare sul traguardo artesiano dopo 137 chilometri è stato il britannico Matthew Brennan della Visma Development, mentre Jarno Widar (Lotto) a braccia alzate ha festeggiato la maglia rosa. Ad accendere la tappa l’attacco con Lorenzo Nespoli (MBH Colpack Ballan), Luca Paletti (VF Group Bardiani Csf Faizanè), Luca Bagnara (Polti Kometa U23), Luke Tuckwell (Trinity), Niklas Behrens (Lidl Trek Future), Leo Bisiaux (Decathlon Development), Andrea Montoli (Biesse Carrera), Rasmus Pedersen (Decathlon Development), Jeferson Ruiz (GW Shimano), Matthew Brennan, Pietro Mattio e Darren Van Bekkum (Visma Development). I battistrada arrivano ad accumulare un massimo di circa due minuti, senza riuscire a neutralizzare l’attacco. La Visma con Van Bekkum e Mattio ha lavorato per Brennan, che ha vinto su Behrens e Paletti.