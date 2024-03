Trent'anni di successi nel Circolo Schermistico Forlivese: il Maestro Igor Efrosinin festeggia 60 primavere

Il Maestro del Circolo Schermistico Forlivese, Igor Efrosinin, compie 60 anni, celebrando un traguardo non solo personale ma anche un percorso straordinario nel mondo della scherma. Da quando ha iniziato la sua avventura a Forlì nel lontano 1994, ha dimostrato un impegno costante e una passione contagiosa che hanno trasformato il Circolo Schermistico Forlivese in un punto di riferimento nazionale.

Durante questi anni, il Maestro Efrosinin ha saputo far crescere la società in modo esponenziale, trasformandola da una piccola realtà locale a un centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale ed internazionale. Con 21 titoli italiani conquistati, oltre al recente titolo europeo, il Circolo Schermistico Forlivese ha scritto pagine importanti nella storia della scherma, grazie al duro lavoro e alla determinazione del suo maestro.

Ma non sono solo i titoli a caratterizzare il successo di Igor Efrosinin e del suo circolo. "La storica promozione e permanenza in A1 della squadra maschile e in A2 della squadra femminile sono solo due dei tanti risultati che testimoniano la capacità di questo grande maestro di formare atleti competitivi e di spingere i propri allievi oltre i loro limiti - è l'omaggio del Circolo Schermistico Forlivese -. Un altro aspetto fondamentale del suo lavoro è il numero impressionante di tesserati che il circolo ha raggiunto sotto la sua guida".

"Quando ha preso in mano la gestione della palestra nel 1994, il numero di tesserati era infinitamente più basso. Tuttavia, grazie alla sua visione e al suo impegno, il circolo ha attirato un numero sempre crescente di giovani, trasformandoli in campioni e contribuendo così a diffondere la passione per la scherma - viene aggiunto -. Non sono solo i giovani ad apprendere dal M° Efrosinin ma tutto lo staff forlivese è stato formato e continua a migliorare sotto il suo coordinamento, andando così ad arricchire sempre più il circolo".

Concludono dal Circolo: "In occasione del suo 60º compleanno, è importante riconoscere il contributo straordinario del Maestro Igor Efrosinin al mondo della scherma e alla comunità sportiva di Forlì. Il suo lavoro instancabile e la sua dedizione hanno ispirato intere generazioni di schermidori e hanno reso il Circolo Schermistico Forlivese un faro di eccellenza nel panorama sportivo italiano".