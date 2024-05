Tennis, Lorenzo Angelini vola a Parigi: sarà al Roland Garros Under 18

Parte dal Centro Sportivo di Tirrenia l’avventura di Lorenzo Angelini, giocatore della Tennis Academy Villa Carpena, al secondo torneo Under 18 del grand slam, il torneo parigino del Roland Garros. "Lorenzo si sente bene - dice Alberto Casadei, direttore tecnico dell’Academy -. E' in un buon momento, fisicamente sta bene ed anche dal punto di vista tecnico sta giocando bene. Partiamo martedì in direzione Parigi perché saremo impegnati nel torneo di preparazione a quello principale nelle giornate di giovedì e venerdì per cercare di entrare nel tabellone principale nel miglio modo possibile".