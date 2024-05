Nuoto paralimpico, prestazione superlativa per Martina Cicognani: oro con record ai Campionati Italiani Giovanili

Grande successo per la sezione del nuoto paralimpico della società Rari Nantes Romagna. Martina Cicognani (2014), giovanissima atleta forlivese di soli 10 anni, ha trionfato ai Campionati Italiani Giovanili Finp, svoltisi a Fabriano. La giovane promessa del nuoto paralimpico è arrivata prima nei 50 rana, per la sua categoria Esordienti SB5, davanti alla concorrente, più grande, Valeria Vendola (2011) della S.S. Lazio Nuoto, distaccandola di ben 14 secondi, siglando per di più, in 1’23”56, il record italiano per la sua categoria. È grande l’entusiasmo in casa Rari Nantes per Martina, che in poco tempo ha abbassato per ben due volte il record italiano nella stessa gara. La ragazza è allenata dall’affermato Mattia Fabiani, già allenatore di Marco Lijoi, ex campione paralimpico della stessa società.

Rari Nantes Romagna continua a dimostrarsi una società sportiva inclusiva e sostenitrice dell’espressione personale e del potenziale (a volte nascosto) di ogni atleta: una realtà di promozione umana fondamentale per il territorio forlivese.