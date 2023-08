Prima di volare a Budapest il “tagliando” a Forlì: “Gimbo” Tamberi è medaglia d’oro ai mondiali di atletica

Prima di partire per i Mondiali di Budapest ha fatto tappa a Forlì, al Fisiology Center di Fabrizio Borra per un “tagliando”. Gianmarco Tamberi si conferma ancora una volta uno dei più grandi atleti non solo dell'Italia, ma del mondo. Nella finale del salto in alto, Tamberi si è avvicinato all'altezza delle Olimpiadi di Tokyo (2,37) e con 2,36 metri ha indossato al collo la medaglia d’oro. In una gara ad altissima tensione agonistica, Gimbo - campione europeo nel 2022 - ha battuto l’americano JuVaughn Harrison, che ha saltato anche lui a 2,36 ma al secondo tentativo, mentre il grande favorito Mutaz Barshim ha chiuso terzo a 2,33 metri. L’8 agosto scorso su Instagram era stato Jovanotti, impegnato al Fisiology Center nel recupero dopo l'incidente a Santo Domingo che gli ha causato diverse fratture, a documentare l’incontro con il campione mondiale.

“Noi ci siamo conosciuti anni fa proprio qui a Forli da Fabrizio Borra, perché 'Gimbo' stava recuperando da quel brutto infortunio che lo aveva fermato anni fa, e io ero di passaggio per farmi fare un programmino di allenamento prima di un tour - aveva ricordato Jovanotti -. Poi siamo rimasti in contatto e lui ogni volta prima di un grande evento passa da Forlì a farsi fare il “tagliando” prima di partire". La risposta di Tamberi sotto il post non si era fatta attendere: "Ogni volta che ti incontro imparo qualcosa. Grazie Maestro".

Anche nel “Road to Tokyo” c’era un pizzico di Romagna nell’oro olimpico del 2021 di Tamberi. Per arrivare a quel risultato "Gimbo" ha lottato contro il dolore, iniziato il 15 luglio del 2016 al meeting di Montecarlo poche settimane prima delle Olimpiadi di Rio: un tentativo a 2,41 e lesione al 50% del legamento deltoideo della caviglia sinistra. Un sogno in frantumi. Alcuni mesi più tardi un'altra operazione: era il gennaio 2017. Ad operarlo con successo, in artroscopia, il professor Francesco Lijoi, direttore dell'unità operativa di Ortopedia e Traumatologia dell'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. L'operazione, effettuata alla casa di cura Malatesta Novello di Cesena, consisteva nella rimozione dell’Os Trigonum presente nel retropiede del piede di stacco del talento azzurro. L'intervento era durato poco meno di un'ora. "Penso che il professor Lijoi abbia fatto un ottimo lavoro", aveva dichiarato l'atleta. Nel 2019 era arrivato l'oro europeo, mentre al Mondiale di Doha non si è piazzato tra i primi tre, in una gara che ha visto vincitore l’amico Mutaz Barshim. Tre anni dopo “Gimbo” ha trovato la medaglia che mancava nel suo palmares dopo aver conquistato nel 2022 il titolo di campione europeo.