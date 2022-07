Al Villa Carpena il Tennis Europe Under 12-16: al via le qualificazioni del "Gaio Camporesi"

E' scattato sui campi del Tennis Villa Carpena il torneo Tennis Europe Under 12 e 16, il memorial “Gaio Camporesi”. In programma sabato il primo turno delle qualificazioni in quattro tabelloni, con tanti giocatori romagnoli tra i protagonisti di una rassegna internazionale che ad ogni edizione cresce di livello, come numeri e come qualità. Avanzano al secondo e decisivo turno delle qualificazioni alcuni romagnoli, come Daniele Longo e Diego Tarlazzi nell’Under 12 e Jacopo Antonelli, Jamal Urgese, portacolori proprio del Tennis Villa Carpena, Luigi Valletta, Francesca Sparnacci, Anita Picchi e Sandy Mamini nell’Under 16.

Risultati 1° turno qualificazioni.

Under 12 maschile, 1°turno: Lucio Ferraro-Marco Giovagnoli 1-6, 6-1, 10-7, Daniele Longo-Alessandro Varagnolo 6-1, 6-3, Alberto Scotacci-Pietro Tombari 6-4, 6-0, Diego Masera-Andrea Cerbo 6-3, 7-5, Luca Bagnuoli-Paolo Fulgione 6-0, 6-1, Pietro Minniti-Nicola Di Lorenzo 3-6, 6-4, 10-4, Marco Brignoli-Matteo Rusca 6-1, 6-1, Diego Tarlazzi-Giulio Bozzanga 6-4, 3-6, 10-4, Andrea Caminiti-Eduardo Bertone 6-2, 6-4, Cesare Cattaneo-Federico Maccaroni 6-0, 6-1.

Under 12 femminile, 1° turno: Teodora Giulia Tamirsi (Rou)-Emma Lanzoni 6-3, 6-3, Rachele Saleppico-Guia Filippucci 6-2, 6-1, Ana Caterina Azoitei (Rou)-Linda Sirci 6-4, 6-2, Greta Carrara-Daniela Mariani 6-2, 6-1.

Under 16 maschile, 1° turno: Jacopo Antonelli-Tommaso Filippi (n.15) 6-3, 6-0, Jamal Urgese-Tymofii Karpaliuk (Ukr, n.8) 6-0, 3-6, 10-4, Carlo Zucchini Solimei (n.10)-Andrea Valli 6-1, 6-3, Luigi Valletta (n.1)-Federico Bossotti 6-0, 6-3, Martino Guidotti (n.16)-Luca Abati 6-2, 6-4, Shawn Posca (n.4)-Angelo De Cesaris 6-2, 6-0, Alberto Schold (n.11)-Rosario Lanza 6-2, 6-1, Goncalo Serras Pereira (Por, n.2)-Marco Caporali 6-3, 7-6 (5), Tommaso Monforte-Carmelo Gasparo Morticella (n.14) 6-4, 6-2.

Under 16 femminile, 1° turno: Lavinia Sophia Cacace Gismondi (n.2)-Maria Vittoria Ranieri 6-1, 6-1, Francesca Sparnacci-Giulia Pienariu (Rou, n.9) 6-2, 6-4, Catalina Sacagiu (Rou, n.3)-Aurora Portesani 6-1, 6-0, Anita Picchi (wild-card)-Demi Reggianini (n.15) 6-2, 6-3, Anna Principato-Alena Urso Pernice (n.6) 6-2, 6-4, Sandy Mamini-Maria Beatrice Ferri (n.12) 2-6, 6-4, 10-8, Isabella Lazzerini-Elisabetta Guglielmi (n.11) 6-1, 6-0, Elisa Petroni-Matilde Bedini (n.5) 6-2, 7-5, Bianca Maria Bissolotti (n.13)-Greta Vilardi 7-5, 6-2.