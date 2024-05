Tennis, il Villa Carpena vuole sorprendere in serie B con la squadra nata in casa: “Importante lavorare con i giovani”

Svelata al Circolo Tennis Villa Carpena la squadra che partecipa al campionato nazionale di Serie B. La formazione forlivese si è già distinta nelle prime due giornate del campionato battendo in casa il quotato Tennis Modena e successivamente in trasferta nel derby romagnolo il Tennis Club Faenza. "Caratteristica principale della nostra formazione è quella di annoverare tra le proprie fila solo ragazzi cresciuti nella scuola tennis del nostro circolo che attualmente fanno parte della nostra Academy e questo penso possa essere un vanto assoluto per la nostra organizzazione in quanto dimostra quanto sia importante lavorare sui giovani - sottolinea il capitano e direttore tecnico Alberto Casadei -. La prossima settimana andremo in Liguria, dove affronteremo il forte Tennis Club Genova per provare a mantenere la testa della classifica. Per concludere vorrei ringraziare Romagnauto, che ha creduto nel nostro lavoro sui giovani e ci ha dato grande fiducia". La squadra è composta da Lorenzo Angelini, Riccardo Pasi, Christian Capacci, Alex Guidi, Filippo Caporali e Riccardo Ercolani.