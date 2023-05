L'infortunio è alle spalle: Mattia Ceccarelli conquista il campionato italiano di triathlon medio

Mattia Ceccarelli, portacolori della Overcome Triathlon Faenza, ha conquistato la vittoria nel Campionato Italiano di Triathlon Medio. La competizione, che ha visto i partecipanti sfidarsi su una faticosa distanza di 1.9 chilometri di nuoto, 90 chilometri di ciclismo e 21 chilometri di corsa, si è svolta con grande successo nella suggestiva cornice di Barberino del Mugello. Il 35enne forlivese si è dimostrato indiscutibilmente il dominatore dell'intera gara, lasciando i suoi avversari senza possibilità di reazione fin dalla fase di nuoto. Durante la frazione in bicicletta, l'atleta romagnolo ha costruito un considerevole distacco di ben 5 minuti, vantaggio che ha saputo mantenere anche nella fase finale di corsa, amministrando sapientemente la sua posizione di leadership.

Al secondo posto si è piazzato Dario Giovine, seguito da Alessandro De Gasperi al terzo posto e Tommaso Paoletti al quarto. La vittoria ha suscitato un turbinio di emozioni nell'atleta romagnolo, che ha attraversato il traguardo sotto le note di "Romagna Mia". La conquista del titolo arriva poco più di una settimana dopo l'alluvione che ha colpito la sua amata Romagna, danneggiando le strade che Ceccarelli solitamente percorre durante i suoi allenamenti. Sebbene non abbia potuto partecipare come "angelo del fango" ai soccorsi, a causa dei rischi di infortuni, la vittoria rappresenta una forma di liberazione per l'atleta, che ha dovuto affrontare un infortunio all'inizio della stagione. Un edema del tendine riflesso femorale ha costretto Ceccarelli a rimanere fermo per diversi mesi, impedendogli di competere nelle gare internazionali quali Clash Miami e Oceanside 70.3, passaggio per consolidare una dimensione internazionale, oltre che nazionale, costruita con il piazzamento entro i primi 20 al campionato del mondo Ironman che si è tenuto nel 2022 a St. George Utah (Usa).

Ora Ceccarelli dovrà ritrovare il ritmo delle competizioni, e per farlo ha deciso di prendere parte all'Ironman 70.3 Luxembourg-Région Moselle, in programma il prossimo 18 giugno. L'obiettivo è conquistare un posto per il Campionato del Mondo di IronMan, che si terrà in Finlandia alla fine di agosto. Nel caso in cui la qualificazione non dovesse arrivare al primo tentativo, Ceccarelli avrà un'altra opportunità a Les Sables D'Olonne. Sicuramente, l'Ironman di Cervia, in programma per settembre, attrae l'atleta forlivese sia dal punto di vista sportivo che emotivo.