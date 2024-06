A Bertinoro arriva la "Gran Fondo Terre del Sangiovese": modifiche alla viabilità

Domenica 9 giugno Bertinoro sarà attraversato dalla 9a edizione della Gran Fondo Terre del Sangiovese, con partenza alle 9.30 e arrivo previsto per le 11.30 al parcheggio di via Badia. Per consentire lo svolgimento della competizione, l’unione della Romagna Forlivese ha pubblicato un’apposita ordinanza che modifica la viabilità, istituendo il divieto di transito su via Badia all’intersezione con il parcheggio fino a Piazza Garibaldi, via Saffi, via Roma, via Cantalupo fino all’intersezione con via Nuova, dalle ore 09.30 alle ore 10 di domenica 9 giugno; divieto di transito su via della Mura dalle ore 10.30 alle ore 12.30 di domenica 9 giugno 2024. È inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata sulle due serie di stalli di parcheggio di via Badia più vicini al Convento dalle ore 10 di sabato 8 giugno alle ore 15 di domenica 9 giugno, per l’allestimento delle zone di partenza e arrivo. Per maggiori informazioni consultare l’ordinanza sul sito www.comune.bertinoro.fc.it