A Forlì si torna a correre contro il diabete. Un pettorale nel chip misurerà la prestazione personale

Ai blocchi di partenza la nona edizione di Diabetes Marathon dopo due anni di pandemia Covid-19 che torna in maniera importante in presenza domenica, nella tradizionale location, il Campo di Atletica C. Gotti di Forlì e per le strade della città. L’evento accoglierà come da tradizione il pubblico di camminatori e podisti protagonisti della solidarietà a favore di adulti e bambini con diabete. Diabetes Marathon è una manifestazione capace di coinvolgere il pubblico più diverso rendendo protagonisti la cultura, l’arte, la musica, la formazione, lo sport e la natura all’insegna dell’amore per la vita e le sue manifestazioni più belle. Quest’anno il Diabetes Marathon Village sarà in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di Diabetes Marathon grazie al supporto della divertente conduzione della Soul Brothers Company e di Radio Flyweb.

L’evento coinvolge podisti, camminatori, famiglie, atleti, tutti insieme per lanciare un messaggio di solidarietà nei confronti di chi convive con il diabete ogni momento della propria vita e per ricordare il valore della prevenzione. Ecco perché anche quest’anno per i non competitivi che si sono iscritti entro il 6 aprile verrà fornito un pettorale con il chip che permetterà ad ognuno di misurare la propria personale prestazione, con l’obiettivo di avvicinare sempre più persone al concetto non solo di movimento, ma anche di esercizio fisico e allenamento. Per chi vorrà andare “a passo lento”, ci sarà la passeggiata culturale “Forlì, città d’acque, ieri, oggi, domani”, a cura dell’associazione Trail Romagna.

Esercizio fisico e sana alimentazione sono essenziali per la prevenzione e il controllo del diabete. Technogym, l’azienda che da 30 anni promuove il Wellness lifestyle nel mondo, è da sempre vicina alla comunità e al territorio della Romagna e anche quest’anno sostiene Diabetes Marathon come “eccellenza” della Wellness Valley per la promozione della salute con lo sport e i sani stili di vita.

L’evento verrà rimandato su un maxi schermo 4x4 al campo di atletica C. Gotti di Forlì e potrà essere seguito in diretta streaming a questi link: https://fb.me/e/1iRDPGfyX e https://youtu.be/GztKjyHLfMk. Interverranno alcuni dei volti che rappresentano il significato di Diabetes Marathon, medici che ogni giorno sono a fianco dei pazienti, professionisti che Diabete Romagna mette a disposizione grazie al ricavato delle attività di raccolta fondi per poter sostenere chi convive con il diabete e i suoi famigliari, podisti, volontari, sostenitori, amici e artisti, in un grande momento di festa e solidarietà.

L’evento podistico di domenica sarà la prima tappa della lunga Diabetes Marathon 2022 che vedrà protagonista la città di Cesena il 12 giugno con l’evento musicale Diabetes in Music e ad ottobre con il corso Ecm dedicato a professionisti sanitari sotto la direzione scientifica del Dott. Maurizio Nizzoli. Chiuderà l’anno l’evento Diabetes Marathon Health di ottobre a Rimini dedicato ad approfondire tematiche legate al diabete e all’importanza della prevenzione. Per conoscere meglio i contenuti a questo link https://bit.ly/programmavirtualediabetesmarathon è disponibile il libretto della manifestazione.

Il ricavato della manifestazione contribuirà a migliorare la qualità di vita di adulti e bambini con diabete ed è realizzato con il sostegno di importanti aziende amiche quali Bassini 1963, Scrigno s.p.a., Coop Alleanza 3.0, Formula Ambiente, Jingold, Molino Spadoni, Technogym, Brico io, Idrozeta, Ceracarta, Forlì Ambiente, Gruppo Martini, Plastisavio, Olitalia, Start Romagna. È possibile iscriversi al Campo di Atletica C. Gotti di Forlì sabato dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30, oppure domenica mattina dalle 7,30 alle 9, pacco gara e maglietta fino ad esaurimento. Per saperne di più www.diabetesmarathon.it, info@diabetesmarathon.it e 388 161 3262.