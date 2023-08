Una nuova piscina scoperta con zona relax, sdraio e ombrelloni. L'annuncio: "Inauguriamo il 10 agosto"

Una piscina scoperta con zona relax, sdraio e ombrelloni e in futuro anche campi per praticare tantissimi altri sport. Inaugura giovedì 10 agosto, dalle 9.30 alle 19.00, il nuovo Polisportivo Monti alla Cava in via Sillaro 45. Dalle 19, poi, aperitivo di benvenuto presso il bar. L'annuncio è stato dato sulla pagina Facebook ufficiale del centro sportivo. Ma non è tutto: in futuro, si legge sempre nella nota, verranno aperti anche campi da padel, campi da tennis in terra rossa, campi da beach volley e racchettoni, playground di basket, calcio e calcio a 5. Inoltre una nuovissima clubhouse per pause ed aperitivi. Per info: info@polisportivomonti.it oppure https://polisportivomonti.it