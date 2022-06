A Le Mans Jacopo Faccioni è velocissimo. Ma la buona sorte gli volta le spalle

Il 2022 non è l'anno fortunato di Jacopo Faccioni. Nella gara di Le Mans il forlivese non ha incassato alcun punto. Ma le responsabilità non sono del campione europeo 2021 del Les. All’ultimo momento il talento romagnolo è stato affiancatoda M. Tanaka,campione giapponese di GT. Purtroppo la scelta non è stata felice in quanto Tanaka , detto Yuky, è abituato ad auto piuttosto

diverse da quelle del Les, con caratteristiche differenti sia per quanto riguarda lo stile di guida sia per le modalità di frenata e di gestione gara. Il risultato finale ai fini della classifica è stato disastroso: punti zero.

Due le note positive per Faccioni nonostante il risultato: finalmente il motore della sua Ligier JS4 non ha avuto problemi tant’è che ha fatto registrare la velocità assoluta più alta di tutti i partecipanti; la seconda nota positiva è rappresentata dalla sua qualifica, a due sole curve dalla linea del traguardo aveva la pole position, ma un altro pilota che rientrava ai box ha rallentato il pilota romagnolo trovandosi proprio al centro di una curva ad una velocità bassissima costringendo Faccioni a rallentare e facendo alla fine segnare “solamente” il quarto tempo.

“Mi spiace per il risultato finale – dice Jacopo Faccioni – ma volendo vedere il bicchiere mezzo pieno finalmente avevo uno dei migliori motori del lotto, tant’è vero che la velocità di punta più alta è stata la nostra ed è mancato un nulla per far segnare la pole position, se fossimo stati in formula 1 al pilota che mi ha ostacolato avrebbero dato un impeeding penalizzandolo in griglia di partenza”. Per il prossimo appuntamento e le due gare del Campionato Ligier European Series si torna in Italia nel tempio della velocità, Monza, nel primo week-end di luglio.