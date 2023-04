A passeggio e di corsa tra la natura: tanti partecipanti Forlì Green City Trail per la lotta contro i tumori

Domenica si è svolta la terza edizione della Forlì Green City Trail, la corsa-cammina organizzata da Forlì Trail Asd a sostegno dell'Istituto Oncologico Romagnolo per la ricerca contro i tumori. Due i percorsi, quello di 6 e 12 chilometri. Dal parco del Ronco Lido e poi sull’antica via Romea Germanica che costeggia il fiume Ronco, è stato possibile camminare o correre in mezzo alla natura in piena sicurezza senza nessun pericolo. Un evento per tutti (grandi, piccoli e animali compresi), per atleti, appassionati di corsa, di trekking e di passeggiate.