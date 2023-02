A Patrizio Bartolini la sesta edizione del Winter Trail di Campigna

Una domenica soleggiata ha ospitato in quel di Campigna la sesta edizione del Winter Trail. La vittoria è andata a Patrizio Bartolini dopo un intensa battaglia sportiva con l'amico Giuseppe Marini. La gara è stata organizzata da Forlì Trail, in collaborazione con la Pro Loco di Corniolo-Campigna, l’Albergo Scoiattolo, L’Albergo Gran Duca e Sport Pippo Olimpico. Si tratta di una gara di corsa in montagna, articolata in un percorso a tecnico e dal dislivello impegnativo, reso ancora pià difficile dal fondo nevoso.