A Villagrappa una tappa del campionato italiano di ultimate frisbee di serie C

Domenica Villagrappa ospiterà una tappa del campionato italiano di ultimate frisbee di serie C, organizzata dall'Asd 45 Giri Frisbee Forlì. Nata nel 2006, l'associazione continua da anni a promuovere sul territorio provinciale l’Ultimate Frisbee, uno sport di squadra giocato con il disco, basato sull’elevato grado di tecnica ed agonismo uniti allo "spirito del gioco", l'esaltazione del fair-play che permette alle partite di svolgersi senza la presenza di un arbitro. Quest’anno i 45 Giri contribuiscono alla promozione dello sport con l’organizzazione di una tappa dei Campionati Italiani in Via del Braldo, 24.

Sarà quindi un'intera giornata di sport, con partite dalle 10 fino alle 18, che vedrà impegnata la serie C con cinque squadre provenienti da Venezia fino a Bari, pronte a contendersi il primo posto nel girone. Sarà quindi un'imperdibile occasione per poter sostenere la realtà locale e conoscere un nuovo sport che mostra una grande voglia di tornare alla normalità e - pur sempre rispettando i protocolli e le limitazioni - riprendere a calcare i campi di gioco.

La squadra di Forlì svolge i suoi allenamenti settimanali al campo sportivo di Villagrappa, dove il lunedì e il venerdì ragazze e ragazzi, la cui età varia dai quindici ai quarant’anni, esprimono la loro passione per questo avvincente sport. Per conoscere meglio l'ultimate frisbee e la squadra che lo pratica nella città mercuriale, si può visitare la pagina instagram e Facebook dell’Asd 45 Giri Frisbee Forlì o il sito della fifd (Federazione Italiana Flying Disc) su www.fifd.it.