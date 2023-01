Adriatico Cross Tour, Trofeo Zanetti: al Buscherini si ripete il Dorobike

Chiusura in grande stile per l’Adriatico Cross Tour, con l'ultima prova - su iniziativa del sodalizio forlivese Us Forti e Liberi-Zanetti Cicli - che si è disputata al Polisportivo Buscherini di Forli. Oltre all’attesa prova di ciclocross vi è spazio per la prima fiammata dell’anno per le ruote grasse. Sul percorso tecnico allestito all’interno del parco sono stati i fortissimi atleti emiliano romagnoli a darsi battaglia fra curve e contocurve, dossi e continui rilanci. La prima prova è stata dominata dagli atleti dell'Asd Dorobike Team (squadra con sede a Castelbolognese), del GS Porto Viro e del Sambi Team di Ravenna.

La gara guidata per lungo tempo da Mattia Capece e Enrico De Lorenzi del Dorobike Team e da Alessio Novi del Porto Viro ha visto concludersi con l’arrivo di coppia delle due frecce nere. In evidente accordo Capece taglia per primo il traguardo andando cosi a collezionare la sesta vittoria assoluta al prestigioso trofeo invernale come sempre egregiamente organizzato. A seguire Andrea Rinaldi (Dorobike Team), Nicolas Pazzi (Bike Concept), Daniele Striolo e Sandro Montalti (Sambi Team), Massimo Fontigi (Deka Riders Team), Andrea Severi (BHS Team) e Giovanni Pasini (Dorobike Team).

Un momento delle premiazioni