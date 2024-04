Agonismo e divertimento, la nuova disciplina conquista tutti: a Forlì il primo torneo di Catch'n serve ball maschile

Una nuova disciplina sportiva è nata e si sta diffondendo in Romagna e non solo, sostenuta dall’associazione sportiva Asd Frampula: è il Catch'n serve ball maschile. Si tratta di uno sport di squadra ideato dall’ente di promozione sportiva Aics, un misto fra la pallavolo e il basket dei quali richiama molti fondamentali. Di facile apprendimento, questo sport è dedicato, per quanto riguarda il maschile, a tutti gli uomini over 30 o papà di qualsiasi età.

Proprio a Forlì, sabato 23 marzo si è disputato il primo torneo d’Italia, con ben 8 squadre provenienti anche da Roma e Teramo, che hanno giocato e si sono divertite, concludendo con un terzo tempo con tanto birra “speciale” prodotta da uno dei papà in campo e finalizzata a finanziare la ricerca sul diabete di tipo 1. Durante l’evento, in rappresentanza del Comune di Forlì, il segretario e consigliere comunale Albert Bentivogli che si è detto" fiero di ospitare nella sua città un evento sportivo innovativo dedicato agli uomini con uno sguardo molto importante anche all’aspetto sociale".

Come detto da Bentivogli, "ci auguriamo che lo sport possa essere un volano di sviluppo per la nostra città ma anche ispirazione di crescita individuale e di esempio educativo per tutti i bambini e le bambine che, prendono esempio dai loro papà in campo". Gli spalti erano infatti gremiti di bambini, bambine, mogli e compagne che allegramente hanno tifato per le squadre in campo. “E’ stato bello ed emozionante vedere il mio papà in campo perchè lui è forte e schiaccia sempre la palla” queste sono le parole di Gabriele venuto da Teramo per tifare il suo papà. Non solo, il Catch'n serve ball è uno sport innovativo che può essere giocato da tutti gli uomini over 30 e i papà ma anche dalle donne over 30 e dalle mamme: ci si diverte, si fa squadra, si fa sport e si rimane in forma.