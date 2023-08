Ai nastri di partenza la stagione del pattinaggio forlivese: Forlì Roller organizza quattro open day

Sta partendo la stagione 2023-2024 del pattinaggio forlivese con l'obiettivo di consolidare i numeri degli atleti aderenti, implementare quanti si avvicinano per la prima volta alle discipline rotellistiche per tentare, con un lavoro meticoloso e senza fretta, di crescere nuovi talenti che a Forlì possano emulare pluricampioni come Enrico Fabbri, Anna Remondini, Davide Postiglione, Alice Balzani e Kevin Massa. In questa ottica, Forlì Roller organizza una serie di giornate di prove gratuite il 5 e 7 settembre al pattinodromo Patrignani (pattinaggio corsa) e il 20 e 23 settembre al pattinodromo coperto per il pattinaggio artistico. A disposizione vi saranno pattini sia per il pattinaggio corsa che per il pattinaggio artistico. Per informazioni è possibile contattare la segreteria del Forlì Roller ai numeri 380375246-3453373577